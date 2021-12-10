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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

10.12.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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ihraç belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982655


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Cumhuriyet 5.258 5.338 44,00  
Tam 5.232 5.364 42,67  
Yarım 2.529 2.595 20,64  
Çeyrek 1.268 1.297 10,32  
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Gümüş Gr. 9,80 9,81 0,06  
B. Petrol 75,00 75,00 0,58  
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