***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.12.2021 15:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982656
BIST
15:312.009
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -22,71
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.005
15:3113,8751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0879
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:3115,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1075
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:31793,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,05
|Açılış
|: 793,29
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:29
|HEDEF
|5,39
|75.369.204
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.637.485
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.201.489
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.929.330
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,08
|4.005.777.093
|% 0,36
|
|PETKM
|9,13
|2.038.548.385
|% 2,13
|
|SISE
|15,57
|1.855.044.325
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,45
|1.680.250.350
|% -0,48
|
|GARAN
|11,72
|1.175.359.350
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,47
|777.566.321
|% -2,37
|
|PETKM
|9,13
|2.038.548.385
|% 2,13
|
|TSKB
|1,57
|311.177.274
|% -3,68
|
|THYAO
|22,08
|4.005.777.093
|% 0,36
|
|YKBNK
|3,48
|585.305.460
|% -3,60
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8884
|13,8954
|% 0,78
|
|Euro
|15,6720
|15,7047
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,3075
|18,3994
|% 0,72
|
|Frank
|14,9887
|15,0790
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6961
|3,7147
|% 0,86
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,81
|
|Altın Gr.
|793
|793
|5,44
|
|Cumhuriyet
|5.258
|5.338
|44,00
|
|Tam
|5.217
|5.349
|27,26
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|13,19
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,03
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,72
|