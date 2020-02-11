***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.02.2020 10:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818357
BIST
11:03118.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 199,89
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
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119.513
En Düşük
117.861
11:036,0353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:036,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
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6,5891
En Düşük
6,5549
11:03303,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 303,85
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,91
|139.425.383
|% 19,23
|
|SAYAS
|3,59
|5.700.795
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,94
|19.669.500
|% 13,49
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|LINK
|28,10
|513.937
|% -4,87
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,12
|391.413.483
|% 0,71
|
|YKBNK
|3,01
|218.079.520
|% -3,83
|
|TSPOR
|3,72
|211.708.309
|% 5,38
|
|ASELS
|24,26
|158.710.752
|% 0,58
|
|SISE
|5,49
|151.666.359
|% 1,29
|
|YKBNK
|3,01
|218.079.520
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,28
|89.982.689
|% 3,23
|
|ODAS
|2,14
|121.952.112
|% 0,47
|
|TSPOR
|3,72
|211.708.309
|% 5,38
|
|EKGYO
|1,62
|64.560.360
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7590
|7,7979
|% 0,21
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6028
|1,6108
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,69
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|53,74
|53,74
|0,47
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