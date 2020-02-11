***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.02.2020 10:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818358
BIST
11:26118.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -267,19
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
11:266,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:266,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5882
En Düşük
6,5549
11:26304,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,78
|171.441.811
|% 17,81
|
|SAYAS
|3,59
|5.738.103
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,86
|21.784.327
|% 12,66
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|KENT
|227,00
|3.667.755
|% 9,50
|
|LINK
|27,04
|745.348
|% -8,46
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,04
|495.780.485
|% 0,14
|
|TSPOR
|3,68
|243.229.551
|% 4,25
|
|YKBNK
|2,99
|242.848.220
|% -4,47
|
|ASELS
|24,12
|201.264.054
|% 0,00
|
|SISE
|5,44
|180.231.850
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,99
|242.848.220
|% -4,47
|
|ODAS
|2,11
|168.406.029
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,26
|99.651.397
|% 1,61
|
|TSPOR
|3,68
|243.229.551
|% 4,25
|
|EKGYO
|1,62
|78.189.313
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% 0,20
|
|Frank
|6,1440
|6,1810
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6037
|1,6117
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,47
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|53,81
|53,81
|0,54
|