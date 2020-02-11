***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.02.2020 10:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818361
BIST
11:14118.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -137,33
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.861
11:146,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:146,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5882
En Düşük
6,5549
11:14303,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,32
|Açılış
|: 303,97
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,94
|147.450.833
|% 19,56
|
|SAYAS
|3,59
|5.719.585
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,95
|21.004.820
|% 13,59
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|LINK
|27,96
|615.320
|% -5,35
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,09
|423.681.361
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,00
|232.563.391
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,68
|225.732.799
|% 4,25
|
|ASELS
|24,16
|173.911.652
|% 0,17
|
|SISE
|5,45
|167.601.750
|% 0,55
|
|YKBNK
|3,00
|232.563.391
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,27
|94.534.812
|% 2,42
|
|ODAS
|2,11
|147.779.705
|% -0,94
|
|TSPOR
|3,68
|225.732.799
|% 4,25
|
|EKGYO
|1,62
|76.204.987
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% 0,20
|
|Frank
|6,1429
|6,1799
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6038
|1,6118
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,48
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:29BUCIM
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 410, 585 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 67 kaybederek (% -0.04 ) 141, 742
-
11:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, IHLGM, ODAS
-
11:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, TSPOR
-
11:28XU100
Endeks 118, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 3, 412.00 milyon TL de