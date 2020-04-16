***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.04.2020 14:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadıl
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838622
BIST
17:0795.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 37,66
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:076,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:077,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5032
17:07385,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,33
|Açılış
|: 385,82
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|92.324.195
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.789.823
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.497.557
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.810.498
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.581.900
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.134.177
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.409.429
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.645.302
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.409.429
|% -9,97
|
|ASELS
|26,44
|1.073.672.463
|% 0,00
|
|THYAO
|10,13
|960.431.281
|% -2,22
|
|ECILC
|4,77
|881.854.945
|% 9,15
|
|GARAN
|8,24
|795.711.101
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,06
|233.019.998
|% 3,92
|
|ECILC
|4,77
|881.854.945
|% 9,15
|
|IHLAS
|0,67
|100.978.885
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.149.524
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,94
|279.582.429
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6528
|8,6962
|% 0,26
|
|Frank
|7,1547
|7,1978
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8419
|1,8511
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|11,34
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|25,00
|
|Tam
|2.541
|2.603
|25,70
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|12,50
|
|Çeyrek
|620
|633
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|0,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22ULUUN
Yüzde 9.89 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 073, 493 adet işlem
-
17:21DOCO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 358.10 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 124 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, SODA, DOHOL
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 4 kaybederek (% -0.05 ) 90, 732
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, SODSN, SERVE, FLAP, BMELK, EGCYO, IZTAR, EKIZ, ISGSY