***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.04.2020 16:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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izahname tadıl
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|POLTK
|84,70
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|OZRDN
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|ATAGY
|3,81
|14.593.293
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|SASA
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|SOKM
|10,63
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|ECILC
|4,75
|418.250.739
|% 2,15
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|ASELS
|27,04
|353.793.352
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|DOHOL
|1,82
|273.125.743
|% 5,81
|
|KARSN
|1,59
|185.965.661
|% 5,30
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|GSRAY
|2,70
|307.365.267
|% 6,30
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|YKBNK
|2,01
|227.539.888
|% 1,01
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|GARAN
|8,17
|797.399.050
|% -0,12
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6096
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|Frank
|7,1942
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|% 0,41
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|Riyal
|1,8531
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|% 0,03
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|1.710
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|Altın Gr.
|384
|385
|6,51
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|Cumhuriyet
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|2.527
|43,00
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|Tam
|2.532
|2.592
|44,10
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|Yarım
|1.234
|1.265
|21,50
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|Çeyrek
|619
|633
|10,70
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|Gümüş.Ons
|15,01
|15,06
|0,14
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|3,39
|3,39
|0,06
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|22,21
|2,88
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