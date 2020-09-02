***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.09.2020 16:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872969
BIST
16:301.084
En Yüksek
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1.091
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:27
|FENER
|31,02
|685.348.235
|% 10,00
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|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
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|KENT
|509,40
|13.311.832
|% -10,00
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|DOGUB
|4,26
|100.747.928
|% -9,94
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|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
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|OZBAL
|6,68
|149.979.338
|% -8,74
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|ULAS
|2,72
|6.118.087
|% -5,56
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|SISE
|6,20
|754.526.813
|% 0,00
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|GSRAY
|3,46
|708.390.564
|% 9,15
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|FENER
|31,02
|685.348.235
|% 10,00
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|BJKAS
|3,33
|630.473.890
|% 7,42
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|ASELS
|16,76
|576.838.235
|% -0,42
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|GSRAY
|3,46
|708.390.564
|% 9,15
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|BJKAS
|3,33
|630.473.890
|% 7,42
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|EKGYO
|1,77
|254.672.672
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|548.666.009
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.241.328
|% 8,24
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|16:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3833
|7,3861
|% 0,25
|
|Euro
|8,7420
|8,7460
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,8146
|9,8639
|% -0,13
|
|Frank
|8,0627
|8,1112
|% -0,04
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|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
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|16:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,36
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|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
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|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-11,08
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|Yarım
|1.486
|1.525
|-5,35
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|Çeyrek
|745
|762
|-2,68
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|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|-0,72
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|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
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|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
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