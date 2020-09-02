***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.09.2020 16:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872971
BIST
16:341.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:347,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:348,7497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:34463,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,99
|Açılış
|: 463,69
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,42
BIST En Aktif Hisseler16:32
|FENER
|31,02
|685.477.619
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.363.790
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.982.514
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|151.523.447
|% -9,02
|
|ULAS
|2,72
|6.208.850
|% -5,56
|
|SISE
|6,20
|766.937.543
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|737.975.258
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.477.619
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,37
|666.505.065
|% 8,71
|
|ASELS
|16,75
|579.885.372
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,48
|737.975.258
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|666.505.065
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,76
|281.146.307
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|550.452.572
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.597.384
|% 8,24
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3830
|7,3860
|% 0,25
|
|Euro
|8,7404
|8,7456
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,8015
|9,8507
|% -0,26
|
|Frank
|8,0548
|8,1033
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-17,85
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-14,02
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-6,78
|
|Çeyrek
|745
|762
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,07
|
Seans Raporu
16:32
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16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3 kaybederek (% -0.25 ) 1, 219
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16:47XU100
Endeks 1, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 625.00 milyon TL de
-
16:47SEKUR
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 203, 861 adet işlem
-
16:46FONET
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 093, 290 adet işlem
-
16:41ULAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 105 adet işlem