***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.09.2020 14:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliğine İlişkin Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874941
BIST
16:061.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:067,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:068,9127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0583
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9127
En Düşük
8,8309
16:06471,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,45
|Açılış
|: 471,68
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MERKO
|3,85
|73.430.567
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.114.457
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.359.817
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.661.716
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|300.439.295
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.653.417
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,25
|91.477.080
|% -9,64
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.245.751.282
|% 3,26
|
|SISE
|6,36
|801.338.060
|% 2,09
|
|PETKM
|4,30
|792.863.296
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,08
|446.315.882
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|427.502.712
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,17
|2.245.751.282
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,08
|446.315.882
|% 0,93
|
|PETKM
|4,30
|792.863.296
|% 1,18
|
|ODAS
|2,65
|427.502.712
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,81
|258.529.854
|% 1,12
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4926
|7,4978
|% 0,34
|
|Euro
|8,9068
|8,9127
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6268
|9,6751
|% 0,98
|
|Frank
|8,2346
|8,2842
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,33
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|16,14
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|12,00
|
|Tam
|3.101
|3.178
|15,05
|
|Yarım
|1.499
|1.537
|7,28
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,27
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:19UTPYA
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 872, 583 adet işlem
-
16:16OYAYO
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 676 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, TSKB
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, EKGYO
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 54 artarak (% 0.35 ) 1, 015