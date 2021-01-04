***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 10:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896553
BIST
13:031.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,77
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:037,3566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0733
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:039,0460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:03457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,14
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:01
|NIBAS
|57,20
|19.008.576
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.832.533
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.895.223
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,46
|7.729.905
|% -6,00
|
|ARZUM
|23,26
|271.415.916
|% -5,52
|
|KARTN
|90,40
|41.349.840
|% -5,39
|
|KOZAL
|106,30
|955.145.407
|% 9,93
|
|GUBRF
|83,30
|940.409.352
|% -3,20
|
|SISE
|7,44
|736.979.353
|% 1,78
|
|GARAN
|10,45
|682.696.151
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,79
|659.944.014
|% 8,39
|
|SKBNK
|1,55
|415.482.927
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,22
|521.477.473
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,15
|519.116.431
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|289.009.071
|% 2,81
|
|KARSN
|3,49
|422.554.374
|% 7,38
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3510
|7,3539
|% -1,02
|
|Euro
|9,0398
|9,0464
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0233
|10,0736
|% -1,02
|
|Frank
|8,3216
|8,3718
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% -1,05
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.077
|28,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|