***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 17:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadıl
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896762
BIST
17:111.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 19,85
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:117,3767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:119,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:11459,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 459,64
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:11
|IDGYO
|7,48
|5.977.536
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.270.881
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|18.235.174
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,74
|453.211.300
|% -7,64
|
|EKGYO
|2,30
|1.863.823.471
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,90
|1.570.067.005
|% -5,98
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.603.166
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.234.957.697
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.043.933.520
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,30
|1.863.823.471
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,54
|718.567.061
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,13
|719.551.953
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,92
|617.708.105
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,02
|814.271.275
|% 4,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3719
|7,3767
|% -0,72
|
|Euro
|9,0721
|9,0843
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0130
|10,0633
|% -1,13
|
|Frank
|8,3433
|8,3936
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9584
|1,9683
|% -0,81
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|43,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,23
|
|B. Petrol
|52,26
|52,26
|0,46
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:27NIBAS
Yüzde 9.90 oranında artışla 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 981 adet işlem
-
17:25YGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 429, 083 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 55 artarak (% 1.20 ) 1, 656
-
17:24XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 26, 442.00 milyon TL de
-
17:24TLMAN
Yüzde 8.22 oranında artışla 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 837 adet işlem