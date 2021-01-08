***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.01.2021 15:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898359
BIST
17:131.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:137,3320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:139,0072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:13445,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -6,96
|Açılış
|: 445,28
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YESIL
|151,80
|96.271.904
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.016.304
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.006.351
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.812.239.006
|% -1,92
|
|KOZAL
|116,60
|2.289.022.585
|% 7,47
|
|VAKBN
|4,96
|706.991.338
|% 1,22
|
|JANTS
|468,30
|530.679.455
|% -3,52
|
|HALKB
|5,77
|525.979.046
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,55
|2.812.239.006
|% -1,92
|
|IHLGM
|1,41
|201.940.530
|% -0,70
|
|VAKBN
|4,96
|706.991.338
|% 1,22
|
|HALKB
|5,77
|525.979.046
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,95
|134.040.163
|% -1,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3258
|7,3320
|% -0,22
|
|Euro
|8,9947
|9,0072
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9540
|10,0040
|% 0,19
|
|Frank
|8,2686
|8,3184
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9494
|1,9592
|% -0,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,50
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.945
|3.023
|-33,63
|
|Yarım
|1.423
|1.462
|-16,27
|
|Çeyrek
|714
|731
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|0,85
|
Seans Raporu
17:13
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17:24FENER
Yüzde 4.80 oranında artışla 36.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 345, 318 adet işlem
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
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17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN
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17:18
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