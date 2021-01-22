***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.01.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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izahname degısıklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903777
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10:461.538
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
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7,4394
En Düşük
7,3627
10:469,0469
En Yüksek
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|: 443,16
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443,92
En Düşük
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|KAPLM
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|SEKUR
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|BTCIM
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|TACTR
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|CELHA
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|OYAYO
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|GARAN
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|SISE
|7,72
|229.941.293
|% -2,15
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|EKGYO
|2,48
|229.121.294
|% -1,20
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|KRDMD
|6,93
|225.347.047
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,48
|229.121.294
|% -1,20
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|KARSN
|4,68
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|TSKB
|1,95
|141.501.203
|% 0,52
|
|HLGYO
|3,97
|215.380.200
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,59
|80.431.275
|% 0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4341
|7,4393
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|
|Euro
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|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
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|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
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