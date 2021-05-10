***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 16:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935713
BIST
15:581.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,74
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
15:588,2598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
15:5810,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
15:58488,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,69
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler15:58
|DOCO
|800,80
|101.167.659
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|105.088.893
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.443.050
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.874
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.470.611
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|10.564.574
|% -5,80
|
|BIOEN
|17,01
|114.490.768
|% -5,60
|
|GARAN
|7,76
|999.755.488
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|942.720.462
|% 1,38
|
|THYAO
|13,23
|790.188.733
|% 1,85
|
|KRDMD
|8,66
|685.945.903
|% 2,12
|
|KOZAL
|130,70
|680.995.290
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,14
|331.038.478
|% 0,47
|
|PETKM
|6,62
|942.720.462
|% 1,38
|
|GARAN
|7,76
|999.755.488
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,88
|210.170.972
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,09
|263.948.974
|% 3,34
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2563
|8,2598
|% 0,31
|
|Euro
|10,0474
|10,0522
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,6459
|11,7043
|% 1,44
|
|Frank
|9,1448
|9,1999
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1935
|2,2045
|% 0,21
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|8,42
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|68,83
|68,83
|0,55
|
Seans Raporu
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