***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 16:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935714
BIST
15:591.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
15:598,2633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
15:5910,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
15:59488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,63
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler15:57
|INVEO
|132,00
|105.091.269
|% 10,00
|
|DOCO
|800,80
|101.187.679
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.485.235
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.874
|% 9,95
|
|VAKFN
|13,99
|3.490.141
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|10.569.740
|% -5,80
|
|AYEN
|6,20
|53.393.803
|% -5,49
|
|GARAN
|7,80
|1.076.561.099
|% 1,04
|
|PETKM
|6,62
|942.801.071
|% 1,38
|
|THYAO
|13,25
|793.655.782
|% 2,00
|
|KRDMD
|8,69
|698.598.946
|% 2,48
|
|KOZAL
|130,70
|682.449.223
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,15
|343.078.181
|% 0,94
|
|PETKM
|6,62
|942.801.071
|% 1,38
|
|GARAN
|7,80
|1.076.561.099
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,88
|210.206.271
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,09
|264.059.428
|% 3,34
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2561
|8,2601
|% 0,32
|
|Euro
|10,0463
|10,0531
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6411
|11,6995
|% 1,39
|
|Frank
|9,1402
|9,1953
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1925
|2,2035
|% 0,16
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|9,69
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,09
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|0,69
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TUPRS, VAKBN
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.32 ) 1, 264
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, YONGA, INVEO, ISKPL, INTEM, IHGZT, TGSAS, TKNSA, DOCO
-
16:08
MEGAP, ISKPL, BAKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:08
EKIZ, ITTFH, AYEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında