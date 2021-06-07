***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.06.2021 14:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940582
BIST
17:261.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,73
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:268,6289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2610,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:26524,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 524,88
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ATATP
|29,04
|10.446.646
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.229.144
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,36
|2.428.594
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|23.963.928
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.711.087
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|24.016.193
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.144.923
|% -7,08
|
|YESIL
|72,10
|19.052.002
|% -6,36
|
|DERHL
|5,17
|14.385.719
|% -6,34
|
|GARAN
|8,27
|1.265.630.363
|% 2,10
|
|THYAO
|14,31
|1.231.583.282
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,00
|646.835.732
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,78
|531.120.541
|% 0,39
|
|SISE
|8,15
|487.397.137
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.808.764
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|381.234.592
|% 1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.265.630.363
|% 2,10
|
|BOBET
|4,08
|436.844.577
|% -3,55
|
|THYAO
|14,31
|1.231.583.282
|% 1,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6289
|% -0,44
|
|Euro
|10,5153
|10,5219
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1848
|12,2459
|% -0,41
|
|Frank
|9,5701
|9,6277
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-0,57
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40RYSAS
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 535 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 92 artarak (% 1.17 ) 1, 546
-
17:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, GARAN
-
17:38RYGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 982, 466 adet işlem
-
17:37NATEN
Yüzde 7.20 oranında artışla 40.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 909 adet işlem