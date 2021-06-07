***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.06.2021 14:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940609
BIST
17:311.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:318,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:3110,5209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0292
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:31524,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,27
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ATATP
|29,04
|10.449.696
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.583.365
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.161
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.283
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.755.422
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.044.610
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.149.924
|% -7,08
|
|DERHL
|5,15
|14.713.827
|% -6,70
|
|YESIL
|71,95
|19.233.803
|% -6,56
|
|GARAN
|8,27
|1.287.021.469
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.241.417.628
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,10
|675.283.736
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,77
|537.526.448
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|488.395.190
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,98
|365.543.272
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|382.659.215
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.287.021.469
|% 2,10
|
|BOBET
|4,08
|438.907.581
|% -3,55
|
|THYAO
|14,30
|1.241.417.628
|% 1,85
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6279
|% -0,45
|
|Euro
|10,5137
|10,5209
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1931
|12,2542
|% -0,34
|
|Frank
|9,5733
|9,6310
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2946
|2,3061
|% -0,41
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,04
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,30
|