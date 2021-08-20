***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.08.2021 13:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959641
BIST
12:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
12:568,5409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0341
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
12:569,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
12:56489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler12:54
|AGYO
|4,52
|180.688.916
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|236.646
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|RTALB
|22,38
|125.420.380
|% 7,08
|
|SELVA
|8,10
|59.287.214
|% -8,06
|
|DMSAS
|7,56
|136.627.303
|% -5,97
|
|FONET
|14,87
|11.125.547
|% -5,17
|
|RYGYO
|4,65
|8.635.561
|% -4,91
|
|TUCLK
|13,77
|16.560.567
|% -4,38
|
|GARAN
|9,31
|468.521.773
|% 0,22
|
|EREGL
|18,45
|301.105.614
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,59
|252.062.964
|% -1,17
|
|KOZAA
|15,15
|237.005.317
|% 3,06
|
|KOZAL
|105,90
|218.123.548
|% 0,19
|
|ODAS
|1,40
|85.926.720
|% -2,10
|
|GARAN
|9,31
|468.521.773
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,84
|87.659.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|104.095.969
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.688.916
|% 9,98
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5381
|8,5424
|% 0,42
|
|Euro
|9,9738
|9,9780
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,5877
|11,6458
|% 0,40
|
|Frank
|9,2639
|9,3197
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2691
|2,2805
|% 0,54
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|11,20
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|5,41
|
|Çeyrek
|783
|800
|2,71
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,01
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|-0,29
|