***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.09.2021 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964739
BIST
17:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,17
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:228,6541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2210,1465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:22493,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,15
|Açılış
|: 493,74
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,85
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:20
|YEOTK
|55,00
|169.481.365
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.985.754
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.354.539
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|12.151.927
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.104.633
|% -9,85
|
|SANFM
|23,14
|10.331.188
|% -7,44
|
|TSGYO
|2,90
|29.613.091
|% -7,35
|
|METRO
|1,41
|36.276.587
|% -7,24
|
|THYAO
|13,02
|1.520.020.293
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|1.191.606.417
|% 0,88
|
|TUPRS
|109,60
|748.987.750
|% 1,95
|
|TEZOL
|17,16
|577.989.978
|% -4,35
|
|EREGL
|16,20
|462.207.302
|% -1,76
|
|YKBNK
|2,39
|406.849.570
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|276.778.007
|% -0,56
|
|GARAN
|9,16
|1.191.606.417
|% 0,88
|
|THYAO
|13,02
|1.520.020.293
|% 1,64
|
|TSKB
|1,19
|89.123.322
|% -1,65
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6505
|8,6528
|% -0,14
|
|Euro
|10,1408
|10,1453
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7775
|11,8366
|% -0,19
|
|Frank
|9,3277
|9,3839
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3006
|2,3122
|% -0,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,60
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|20,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|21,59
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|10,44
|
|Çeyrek
|789
|807
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|-0,05
|