***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2021 13:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname degısıklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973940
BIST
13:411.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.546
En Düşük
1.537
13:419,5308
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 9,5250
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|Önceki Kapanış
|: 9,5100
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9,5631
En Düşük
9,4675
13:4111,0646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 11,0300
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|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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11,1023
En Düşük
10,9907
13:41549,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,40
|Açılış
|: 549,47
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|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler13:41
|VANGD
|6,49
|27.278.329
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|15.760.847
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|128.080.883
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.439.465
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,34
|93.332.585
|% 8,60
|
|NUGYO
|12,64
|39.441.162
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|245.285.163
|% -9,96
|
|KRGYO
|6,68
|46.266.761
|% -9,73
|
|TSPOR
|5,39
|951.024.246
|% -9,56
|
|AKFGY
|5,61
|24.017.598
|% -7,88
|
|GARAN
|10,24
|1.625.943.338
|% 1,09
|
|TSPOR
|5,39
|951.024.246
|% -9,56
|
|THYAO
|15,44
|729.010.207
|% 1,05
|
|SISE
|8,59
|417.558.442
|% 0,70
|
|AKBNK
|6,08
|409.734.416
|% 2,18
|
|TSPOR
|5,39
|951.024.246
|% -9,56
|
|GARAN
|10,24
|1.625.943.338
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,85
|382.656.764
|% 1,79
|
|MRGYO
|0,97
|85.861.550
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,86
|317.435.734
|% -2,77
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5249
|9,5308
|% -0,06
|
|Euro
|11,0546
|11,0646
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,9552
|13,0202
|% -0,29
|
|Frank
|10,4012
|10,4638
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5334
|2,5461
|% -0,06
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,97
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.633
|3.688
|13,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|11,01
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|5,32
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,05
|