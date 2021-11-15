***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.11.2021 11:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977684
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603,01
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:49
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
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|GARAN
|11,63
|150.139.125
|% 9,92
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|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
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|AKBNK
|6,96
|1.111.873.659
|% 9,78
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|ISCTR
|6,98
|801.587.856
|% 9,75
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|OYLUM
|8,76
|26.676.144
|% -9,97
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|ADESE
|1,11
|365.231.757
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|VAKFN
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|82.722.425
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|PENTA
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|11.145.516
|% -5,48
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|UTPYA
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|THYAO
|18,14
|1.429.416.039
|% 1,80
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|PETKM
|7,87
|1.235.316.008
|% 2,88
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|AKBNK
|6,96
|1.111.873.659
|% 9,78
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|YKBNK
|3,39
|911.545.808
|% 9,71
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|SISE
|9,90
|855.475.524
|% 3,56
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|SKBNK
|1,22
|395.867.035
|% 6,09
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|ADESE
|1,11
|365.231.757
|% -9,02
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|TSKB
|1,68
|532.146.211
|% 6,33
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|YKBNK
|3,39
|911.545.808
|% 9,71
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|AKBNK
|6,96
|1.111.873.659
|% 9,78
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,0076
|10,0134
|% 0,14
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|Euro
|11,4611
|11,4665
|% 0,12
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|Sterlin
|13,3872
|13,4543
|% 0,05
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|Frank
|10,8281
|10,8933
|% 0,09
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|Riyal
|2,6588
|2,6721
|% 0,02
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|12:49
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,62
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|Altın Gr.
|598
|599
|-1,39
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|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.939
|4.038
|-3,97
|
|Yarım
|1.904
|1.953
|-1,91
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|Çeyrek
|955
|977
|-0,96
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|8,10
|8,12
|-0,02
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|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-0,73
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