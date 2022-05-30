***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.05.2022 22:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033478
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0123
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0327
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05976,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,20
|Açılış
|: 976,24
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|91,65
|103.518.435
|% 1,17
|
|OYAYO
|7,95
|2.996.842
|% 0,74
|
|IDGYO
|2,03
|6.659.637
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,66
|4.578.433
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,34
|21.616.130
|% 0,00
|
|MEDTR
|15,80
|23.004.218
|% 0,00
|
|MANAS
|22,50
|5.802.126
|% 0,00
|
|KZBGY
|77,45
|15.632.260
|% 0,00
|
|KTSKR
|33,42
|29.625.294
|% 0,00
|
|KARYE
|13,40
|42.597.281
|% 0,00
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 0,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 0,00
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 1,98
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 0,00
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3848
|16,3981
|% 0,11
|
|Euro
|17,6103
|17,6334
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,6011
|20,7044
|% -0,30
|
|Frank
|17,0053
|17,1077
|% -0,20
|
|Riyal
|4,3537
|4,3756
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,70
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 43, 468.00 milyon TL de
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
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