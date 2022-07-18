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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.07.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İZAHNAME TADIL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045655


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RTALB 9,24 99.770.857 % 10,00  
ANGEN 32,14 74.509.146 % 9,99  
KLRHO 11,41 21.033.654 % 9,92  
UFUK 77,00 203.511 % 9,69  
VAKKO 16,27 16.957.980 % 9,19  
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11:36 Alış Satış %  
Dolar 17,4845 17,4985 % 0,57  
Euro 17,7043 17,7208 % 0,97  
Sterlin 20,8199 20,9243 % 1,15  
Frank 17,8728 17,9805 % 0,64  
Riyal 4,6430 4,6663 % 0,51  
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11:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 10,47  
Altın Gr. 967 967 10,85  
Cumhuriyet 6.507 6.605 -23,00  
Tam 6.594 6.673 -31,00  
Yarım 3.204 3.257 -8,00  
Çeyrek 1.607 1.628 -4,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,23  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,17  
B. Petrol 104 104 2,56  
Seans Raporu 11:36
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