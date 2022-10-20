***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 12:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamae tadıl
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073055
BIST
12:163.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,90
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:1618,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:1618,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:16976,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,13
|Açılış
|: 976,50
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:16
|CRFSA
|56,70
|162.604.651
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|13.943.281
|% 9,99
|
|CONSE
|8,28
|275.772.062
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|45.309.540
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.733.941
|% 9,95
|
|ISSEN
|43,40
|39.543.584
|% -7,89
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|DESA
|31,80
|5.688.076
|% -4,22
|
|COSMO
|72,00
|550.728
|% -3,61
|
|THYAO
|99,60
|3.843.037.487
|% 2,26
|
|HALKB
|8,95
|2.187.757.230
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,14
|2.185.072.429
|% 6,28
|
|AKBNK
|15,94
|1.952.602.599
|% 1,46
|
|YKBNK
|9,83
|1.854.260.207
|% 1,03
|
|EKGYO
|4,53
|1.307.251.960
|% 1,80
|
|HALKB
|8,95
|2.187.757.230
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,14
|2.185.072.429
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,83
|1.854.260.207
|% 1,03
|
|TSKB
|2,76
|469.521.384
|% -1,08
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6009
|% 0,03
|
|Euro
|18,1954
|18,2081
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7245
|20,8285
|% -0,18
|
|Frank
|18,4407
|18,5518
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9327
|4,9575
|% 0,18
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|3,83
|
|Altın Gr.
|975
|976
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-7,00
|
|Tam
|6.648
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.239
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,03
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|1,04
|