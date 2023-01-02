***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 13:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092066
BIST
16:055.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 144,66
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
16:0518,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:0520,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:051.099,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.099,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:05
|EGEEN
|6.812,30
|601.319.069
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.310.432
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.548.906
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.135.147
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|238.501.869
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|52.088.003
|% -6,88
|
|EREGL
|42,38
|7.086.014.640
|% 2,71
|
|THYAO
|145,60
|6.061.316.119
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,45
|5.852.481.631
|% 8,25
|
|TCELL
|40,36
|4.210.090.087
|% 6,55
|
|ASELS
|63,80
|4.102.505.833
|% 2,65
|
|EKGYO
|9,45
|5.852.481.631
|% 8,25
|
|YKBNK
|12,04
|2.544.270.569
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,09
|2.238.373.608
|% 4,82
|
|PETKM
|20,32
|3.446.772.632
|% 1,80
|
|ISCTR
|13,15
|2.210.588.987
|% 2,98
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7166
|18,7261
|% 0,13
|
|Euro
|20,0045
|20,0292
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5041
|22,6170
|% -0,16
|
|Frank
|20,1851
|20,3067
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9652
|4,9901
|% 0,09
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,66
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20DAGHL
Yüzde 8.13 oranında artışla 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 513, 789 adet işlem
-
16:18EPLAS
Yüzde 8.64 oranında artışla 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 538 adet işlem
-
16:17CMBTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 599.00 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 378 adet işlem
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 57 artarak (% 2.69 ) 4, 991
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, SAMAT, POLTK, YBTAS, BEYAZ, EGEEN, MEPET, TERA, BFREN, ULUSE