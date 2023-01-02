***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 13:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092095
BIST
14:485.640
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 130,42
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:4818,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:4820,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:481.099,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.099,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ULUSE
|258,50
|30.359.167
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|145.823.161
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.172.505
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|595.201.624
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.974.852
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|230.720.469
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.291.482.639
|% 2,28
|
|THYAO
|145,20
|4.861.134.775
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,23
|4.324.243.227
|% 5,73
|
|ASELS
|63,55
|3.505.892.887
|% 2,25
|
|TCELL
|40,26
|3.377.760.228
|% 6,28
|
|EKGYO
|9,23
|4.324.243.227
|% 5,73
|
|DOHOL
|11,00
|1.849.533.532
|% 3,97
|
|YKBNK
|12,05
|2.004.217.059
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,14
|2.007.230.743
|% 2,90
|
|AKFGY
|5,66
|751.495.389
|% 7,20
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7186
|% 0,09
|
|Euro
|20,0017
|20,0224
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,4955
|22,6083
|% -0,20
|
|Frank
|20,1834
|20,3050
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9650
|4,9899
|% 0,09
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.439
|7.498
|65,00
|
|Yarım
|3.602
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:46
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-
15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 118, 07 artarak (% 2.43 ) 4, 979
-
15:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, ULUSE, SAMAT, EGEEN, CMBTN, BFREN, POLTK, TUREX, MEPET, SANEL
-
15:01
GARFA, KONKA, EYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:01
IMASM, GENIL, BTCIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:01
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 187 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 72 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem