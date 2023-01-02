***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 13:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092096
BIST
13:195.636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 126,67
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
13:1918,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:1920,0298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:191.099,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.099,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ULUSE
|258,50
|29.870.860
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|149.039.396
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.258.752
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.800.727
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|225.717.000
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|EUYO
|4,53
|4.543.040
|% -5,43
|
|ULAS
|11,00
|2.215.989
|% -5,17
|
|EREGL
|42,22
|4.642.101.100
|% 2,33
|
|THYAO
|143,80
|3.450.703.002
|% 2,06
|
|ASELS
|63,90
|3.101.037.128
|% 2,82
|
|TCELL
|40,36
|2.926.351.660
|% 6,55
|
|SISE
|44,62
|2.404.806.436
|% 3,96
|
|EKGYO
|8,93
|2.151.359.553
|% 2,29
|
|YKBNK
|12,03
|1.736.741.442
|% 1,86
|
|ISCTR
|13,15
|1.801.490.359
|% 2,98
|
|DOHOL
|10,82
|1.247.083.815
|% 2,27
|
|EREGL
|42,22
|4.642.101.100
|% 2,33
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7206
|18,7251
|% 0,13
|
|Euro
|19,9929
|20,0222
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,4902
|22,6030
|% -0,22
|
|Frank
|20,1700
|20,2915
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,06
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.100
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.395
|7.507
|26,00
|
|Tam
|7.432
|7.492
|59,00
|
|Yarım
|3.599
|3.659
|26,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.829
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|