Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

24.03.2023 10:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127605


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:395.085
Değişim :  0,45% |  22,87
Açılış :  5.079  
Önceki Kapanış :  5.062  
En Yüksek
5.117 En Düşük
5.069
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 15,97 13.176.467 % 9,99  
AKFYE 19,06 50.153.493 % 9,98  
ANELE 5,52 93.364.194 % 9,96  
IHAAS 143,50 8.902.942 % 9,96  
KLRHO 22,14 93.869.393 % 9,93  
daha fazla
11:39 Alış Satış %  
Dolar 19,0698 19,0740 % 0,25  
Euro 20,5587 20,5750 % -0,27  
Sterlin 23,2996 23,4165 % -0,06  
Frank 20,6935 20,8182 % 0,04  
Riyal 5,0613 5,0867 % 0,20  
daha fazla
11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 -8,84  
Altın Gr. 1.216 1.217 -3,37  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.219 8.308 -31,00  
Yarım 4.029 4.066 -15,00  
Çeyrek 2.015 2.033 -7,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,08  
Gümüş Gr. 14,15 14,16 0,01  
B. Petrol 74,94 74,94 -0,97  
Seans Raporu 11:39
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru