***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.10.2023 09:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201922
BIST
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13:368.355
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -109,67
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.270
En Yüksek
8.384
13:3627,7054
En Yüksek
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|Açılış
|: 27,7500
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|Önceki Kapanış
|: 27,6600
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28,1164
En Düşük
27,3469
13:3629,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 29,2000
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|Önceki Kapanış
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29,7477
En Düşük
29,1187
13:361.647,80
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.647,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DMRGD
|19,91
|22.912.030
|% 10,00
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|BFREN
|10.854,30
|410.489.027
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|IDEAS
|82,55
|65.551.422
|% 9,99
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|SDTTR
|400,10
|367.904.764
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|PAPIL
|35,52
|87.541.342
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|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
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|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
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|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
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|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
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|FENER
|114,80
|458.131.807
|% -7,42
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|ASELS
|42,86
|5.138.415.429
|% 4,74
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|THYAO
|231,90
|3.471.463.015
|% -2,73
|
|TUPRS
|149,10
|3.350.655.631
|% 0,95
|
|PETKM
|23,90
|2.795.510.655
|% 3,46
|
|EREGL
|44,38
|2.421.567.630
|% -1,25
|
|ZOREN
|6,50
|2.020.911.998
|% -4,83
|
|EKGYO
|8,50
|1.485.809.390
|% -1,62
|
|IHLAS
|1,34
|217.462.193
|% -2,90
|
|SKBNK
|7,03
|848.192.827
|% 1,44
|
|PETKM
|23,90
|2.795.510.655
|% 3,46
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,6981
|27,7040
|% 0,46
|
|Euro
|29,1816
|29,1974
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6187
|33,7873
|% -0,09
|
|Frank
|30,3046
|30,4872
|% 0,39
|
|Riyal
|7,3631
|7,4000
|% 0,43
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|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,29
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,55
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.133
|11.216
|209,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,04
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|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|3,14
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