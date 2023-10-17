***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.10.2023 07:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207004
BIST
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11:587.980
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,40
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
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7.910
En Yüksek
8.045
11:5827,9133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0785
|Açılış
|: 27,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
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27,9575
En Düşük
27,7691
11:5829,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0373
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
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29,6164
En Düşük
29,3512
11:581.722,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.722,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler11:54
|INGRM
|375,10
|65.632.379
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.175.960
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.436.108
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|TUCLK
|99,10
|99.820.719
|% 9,99
|
|ADEL
|425,00
|35.588.581
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.603.043
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.275.022
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|223,00
|2.190.712.623
|% 0,00
|
|BRSAN
|924,10
|1.632.548.302
|% 3,36
|
|TUPRS
|140,60
|1.551.801.739
|% 0,07
|
|ASTOR
|116,90
|1.219.745.944
|% 2,45
|
|PETKM
|22,50
|1.094.522.055
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,50
|947.591.298
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|630.447.461
|% 0,49
|
|KATMR
|2,78
|177.829.102
|% 5,30
|
|ODAS
|12,58
|743.141.838
|% -0,16
|
|YKBNK
|18,81
|1.036.430.947
|% 0,64
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9103
|27,9152
|% 0,29
|
|Euro
|29,4536
|29,4688
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,8094
|33,9790
|% -0,19
|
|Frank
|30,7853
|30,9708
|% 0,05
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|