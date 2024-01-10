***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2024 14:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237881
BIST
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15:177.797
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 60,60
|Açılış
|: 7.734
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|Önceki Kapanış
|: 7.736
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7.709
En Yüksek
7.816
15:1729,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0494
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
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29,9768
En Düşük
29,8218
15:1732,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1200
|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9000
En Düşük
32,6724
15:171.960,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.960,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
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1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKOS
|52,80
|355.930.327
|% 10,00
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|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.202
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.233.468
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.143.655
|% 9,92
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|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,83
|255.228.653
|% -6,60
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|BRKVY
|51,80
|15.631.091
|% -5,65
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|ETYAT
|9,70
|7.076.574
|% -5,37
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|THYAO
|247,80
|6.679.123.066
|% 2,02
|
|EREGL
|44,78
|5.818.636.683
|% 4,38
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|YKBNK
|22,38
|2.297.356.246
|% -0,18
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|ISCTR
|25,20
|2.256.953.419
|% 0,24
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|AKBNK
|39,92
|1.933.805.075
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,14
|1.172.773.072
|% 0,12
|
|EREGL
|44,78
|5.818.636.683
|% 4,38
|
|HALKB
|13,28
|1.554.156.640
|% -3,70
|
|YKBNK
|22,38
|2.297.356.246
|% -0,18
|
|TSPOR
|2,83
|255.228.653
|% -6,60
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9654
|29,9728
|% 0,16
|
|Euro
|32,8421
|32,8507
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,0247
|38,2154
|% 0,31
|
|Frank
|35,0123
|35,2233
|% 0,13
|
|Riyal
|7,9674
|8,0074
|% 0,15
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|15:15
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,97
|22,99
|% 0,66
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|Platin
|931,84
|934,12
|% 0,66
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|Paladyum
|994,67
|998,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,22
|2.035,51
|% 0,66
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