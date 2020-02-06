***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.02.2020 17:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817451
BIST
17:51122.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -38,89
|Açılış
|: 122.712
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|Önceki Kapanış
|: 122.321
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123.845
En Düşük
121.992
17:515,9890
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,9870
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|Önceki Kapanış
|: 5,9850
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5,9898
En Düşük
5,9757
17:516,5846
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5779
17:51301,47
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 301,47
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|Önceki Kapanış
|: 299,49
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301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.765.202
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,47
|83.258.455
|% 12,74
|
|GYHOL
|29,90
|19.454.226
|% 11,99
|
|AKMGY
|28,50
|6.826.275
|% 10,55
|
|OLMIP
|4,36
|20.915.030
|% 10,38
|
|DOKTA
|64,05
|22.772.659
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,73
|4.509.870
|% -6,27
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,74
|2.423.679.743
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|718.256.119
|% 1,35
|
|SASA
|9,29
|669.664.749
|% -1,80
|
|SISE
|5,58
|655.020.100
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,93
|556.676.251
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|718.256.119
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|273.445.262
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|556.676.251
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,11
|551.423.888
|% 3,67
|
|TEKTU
|1,74
|294.826.716
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7402
|7,7790
|% -0,08
|
|Frank
|6,1227
|6,1596
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,09
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,19
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
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|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,87
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