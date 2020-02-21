***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.02.2020 14:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820815
BIST
14:55115.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -458,59
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:556,1178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
14:556,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
14:55322,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,38
|Açılış
|: 322,10
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,16
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,58
|20.425.696
|% 15,64
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|ORMA
|4,87
|45.982
|% 9,93
|
|MIPAZ
|3,02
|138.554.645
|% -15,17
|
|HATEK
|8,27
|9.502.850
|% -10,79
|
|TSPOR
|5,66
|76.925.464
|% -9,15
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|IPEKE
|9,64
|491.724.836
|% 4,67
|
|HALKB
|6,69
|308.218.732
|% -1,91
|
|ODAS
|2,04
|252.976.823
|% -0,49
|
|KOZAL
|81,65
|238.845.206
|% 4,35
|
|ISFIN
|3,56
|218.733.393
|% 0,28
|
|ODAS
|2,04
|253.445.878
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,23
|142.356.214
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,52
|167.616.697
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,68
|279.229.465
|% -1,11
|
|IHLGM
|1,18
|119.481.007
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8915
|7,9311
|% 0,71
|
|Frank
|6,2115
|6,2489
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6278
|1,6359
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
|