***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.02.2020 13:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821684
BIST
14:38114.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,91
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
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114.645
En Düşük
113.147
14:386,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 6,1590
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|Önceki Kapanış
|: 6,1290
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6,1619
En Düşük
6,1376
14:386,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,6960
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|Önceki Kapanış
|: 6,6400
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6,7103
En Düşük
6,6789
14:38326,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,57
|Açılış
|: 326,60
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|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|13.536.726
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,61
|37.003.342
|% 15,48
|
|OYAYO
|2,94
|14.695.677
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,65
|305.708.698
|% 11,27
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,73
|11.815.677
|% -6,51
|
|GSRAY
|3,84
|54.139.107
|% -6,34
|
|ASELS
|29,04
|1.883.256.495
|% -0,34
|
|THYAO
|13,18
|1.408.550.934
|% -2,23
|
|ODAS
|2,20
|349.293.083
|% 0,92
|
|GARAN
|10,55
|315.268.446
|% -1,03
|
|ALGYO
|19,65
|305.708.698
|% 11,27
|
|ODAS
|2,20
|349.293.083
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,35
|190.812.110
|% 3,05
|
|KARSN
|1,97
|215.403.544
|% 1,55
|
|THYAO
|13,18
|1.408.550.934
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,86
|287.783.690
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9419
|7,9817
|% -0,24
|
|Frank
|6,2873
|6,3251
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6368
|1,6450
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,13
|
|Altın Gr.
|326
|327
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.207
|10,34
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,00
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
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