***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.03.2020 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823264
BIST
14:37107.611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.617,60
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:376,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:376,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0592
|Açılış
|: 6,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:37322,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 6,59
|Açılış
|: 322,95
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,94
|356.146.392
|% 16,17
|
|OYAYO
|4,46
|19.341.838
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,94
|5.270.602
|% 14,76
|
|GRNYO
|1,72
|21.821.410
|% 14,67
|
|VKFYO
|2,36
|6.476.770
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,71
|6.341.708
|% -2,42
|
|FENER
|11,56
|37.980.841
|% -2,36
|
|BIMAS
|46,94
|30.874.446
|% -2,29
|
|THYAO
|11,93
|705.909.581
|% 1,53
|
|ASELS
|28,20
|390.801.648
|% 2,55
|
|KARSN
|1,94
|356.146.392
|% 16,17
|
|GARAN
|9,61
|303.199.388
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,39
|227.748.131
|% 4,37
|
|KARSN
|1,94
|356.146.392
|% 16,17
|
|YKBNK
|2,39
|227.748.131
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,42
|116.999.315
|% 2,16
|
|ADESE
|1,48
|116.368.608
|% 7,25
|
|ODAS
|2,04
|157.972.211
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9511
|7,9909
|% -0,19
|
|Frank
|6,4877
|6,5268
|% 0,86
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|24,56
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|28,56
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|13,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,81
|
Seans Raporu
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14:47
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YGYO, KRSAN, TDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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