***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.03.2020 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823266
BIST
14:31107.652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.658,80
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:316,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:316,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0590
|Açılış
|: 6,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:31323,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 7,08
|Açılış
|: 323,44
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|355.221.168
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.340.331
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|20.987.632
|% 14,67
|
|GYHOL
|22,90
|5.235.845
|% 14,56
|
|VKFYO
|2,36
|6.476.770
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|6.278.911
|% -2,58
|
|FENER
|11,55
|37.840.585
|% -2,45
|
|BIMAS
|46,92
|30.015.594
|% -2,33
|
|THYAO
|11,94
|703.204.170
|% 1,62
|
|ASELS
|28,22
|387.855.991
|% 2,62
|
|KARSN
|1,93
|355.221.168
|% 15,57
|
|GARAN
|9,63
|299.504.370
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,40
|224.437.010
|% 4,80
|
|KARSN
|1,93
|355.221.168
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,40
|224.437.010
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,43
|114.850.577
|% 2,88
|
|ADESE
|1,49
|116.022.912
|% 7,97
|
|ODAS
|2,04
|156.673.270
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9548
|7,9947
|% -0,14
|
|Frank
|6,4901
|6,5292
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6625
|1,6708
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|24,56
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|28,56
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|13,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|0,81
|
Seans Raporu
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14:41VKFYO
Yüzde 14.56 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 804, 980 adet işlem
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14:40PENGD
Yüzde 5.24 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 897, 982 adet işlem
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14:39VAKFN
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 508, 748 adet işlem
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14:38TSGYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 420 adet işlem
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14:37XU100
Endeks 107, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 4, 612.00 milyon TL de