***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2020 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830337
BIST
14:3286.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -628,63
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:326,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0714
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:327,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:32313,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,22
|Açılış
|: 313,31
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.197.204
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.425.283
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.069.053
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.213
|% 9,90
|
|MRDIN
|5,04
|6.587.950
|% 9,80
|
|TSPOR
|2,43
|204.637.750
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.195.529
|% -9,97
|
|THYAO
|8,06
|713.626.515
|% 1,00
|
|ASELS
|22,10
|496.763.635
|% 0,55
|
|GARAN
|8,27
|432.984.157
|% -1,43
|
|ISCTR
|5,07
|305.011.712
|% -2,31
|
|TSPOR
|2,43
|204.637.750
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|187.157.823
|% -2,44
|
|THYAO
|8,06
|713.626.515
|% 1,00
|
|ODAS
|1,20
|105.939.386
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|204.637.750
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|52.993.442
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6866
|7,7251
|% -0,02
|
|Frank
|6,7071
|6,7475
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-26,68
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.074
|2.128
|-0,66
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|-0,32
|
|Çeyrek
|503
|515
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,78
|27,78
|-0,95
|
Seans Raporu
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14:46PGSUS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 29.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 078 adet işlem
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14:45SELEC
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 880, 193 adet işlem
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14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, SAHOL
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -709, 17 kaybederek (% -0.85 ) 82, 334
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14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, DARDL, EGCYO, MZHLD, UZERB, KRSAN, ISBIR, SEYKM, EGCYH, BALAT