***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2020 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830338
BIST
15:5185.746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -1.031,64
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:516,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0712
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
15:517,0786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:51313,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,49
|Açılış
|: 313,03
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.477.443
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.931.618
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.350.739
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.246
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|220.645.795
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.237.789
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|793.598.830
|% 0,75
|
|ASELS
|22,08
|564.000.616
|% 0,45
|
|GARAN
|8,24
|477.630.812
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,05
|327.127.983
|% -2,70
|
|TSPOR
|2,43
|220.645.795
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|218.148.095
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|793.598.830
|% 0,75
|
|ODAS
|1,21
|110.394.098
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|220.645.795
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|55.865.592
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6651
|7,7035
|% -0,30
|
|Frank
|6,7053
|6,7457
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7191
|1,7277
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|-31,10
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|15,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,98
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,48
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|12,10
|12,15
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|-1,28
|
Seans Raporu
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16:05ERSU
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16:02TIRE
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