***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.03.2020 17:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833338
BIST
17:2588.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 99,14
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:256,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1205
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:257,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0717
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:25343,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,40
|Açılış
|: 343,46
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,64
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,63
|22.488.331
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|38.532.418
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.595.354
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.411.810
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.123.195
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|55.840.462
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|327.832
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.843.997
|% -9,84
|
|SELEC
|7,36
|77.768.668
|% -9,80
|
|THYAO
|8,74
|705.117.034
|% -1,35
|
|ASELS
|23,28
|595.722.305
|% 0,69
|
|GARAN
|8,03
|526.555.784
|% 1,90
|
|PGSUS
|31,16
|477.982.503
|% -9,79
|
|ECILC
|4,64
|356.098.737
|% -8,66
|
|IHLGM
|0,95
|171.032.161
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,02
|289.076.779
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,48
|60.305.798
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|174.681.841
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,82
|244.698.904
|% 8,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1416
|8,1825
|% 1,75
|
|Frank
|6,8465
|6,8877
|% 1,31
|
|Riyal
|1,7467
|1,7555
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-5,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,14
|14,17
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-2,06
|
Seans Raporu
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-
17:35SAMAT
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 289, 094 adet işlem
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17:34SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 680 adet işlem
-
17:33SKTAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 468 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 223, 82 artarak (% 0.21 ) 105, 764
-
17:32XU100
Endeks 88, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 6, 938.00 milyon TL de