***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.04.2020 08:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837669
BIST
15:3398.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
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|Açılış
|: 97.491
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|Önceki Kapanış
|: 96.399
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15:336,7972
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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7,3720
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
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378,15
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.090.326
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|14.217.337
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.933.050
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,94
|29.929.634
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|114.206.343
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.396.004.833
|% 5,59
|
|ASELS
|26,10
|1.159.874.233
|% 4,65
|
|GARAN
|8,67
|678.565.666
|% 2,48
|
|PGSUS
|61,35
|573.569.396
|% 9,55
|
|GSRAY
|2,63
|431.178.016
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|431.178.016
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,11
|158.382.424
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,61
|86.933.066
|% 1,67
|
|THYAO
|10,76
|1.396.004.833
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,04
|227.413.140
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5221
|8,5649
|% 0,99
|
|Frank
|7,0420
|7,0844
|% 1,08
|
|Riyal
|1,8015
|1,8106
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,65
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.467
|23,30
|
|Tam
|2.475
|2.539
|24,10
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|11,70
|
|Çeyrek
|604
|618
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,39
|31,39
|-0,35
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