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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

22.04.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839848


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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LOGO 78,65 58.027.445 % 10,00  
KENT 212,30 6.236.229 % 10,00  
POLTK 84,70 204.635 % 10,00  
OZRDN 2,42 146.541 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6022 8,6453 % 0,63  
Frank 7,1889 7,2322 % 0,33  
Riyal 1,8518 1,8611 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 20,23  
Altın Gr. 384 384 5,72  
Cumhuriyet 2.463 2.523 38,90  
Tam 2.528 2.588 39,80  
Yarım 1.232 1.263 19,40  
Çeyrek 618 632 9,70  
Gümüş.Ons 14,98 15,02 0,10  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 21,44 21,44 2,11  
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