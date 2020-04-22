***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.04.2020 16:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839848
BIST
16:4798.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.202,86
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:476,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:477,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:47384,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,28
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,05
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|18.090.016
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|58.027.445
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.236.229
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|14.763.497
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,32
|26.881.437
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.520.552
|% -4,89
|
|GARAN
|8,16
|805.544.768
|% -0,24
|
|SASA
|8,89
|506.062.564
|% 6,98
|
|SOKM
|10,63
|492.423.841
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|420.426.948
|% 2,15
|
|ASELS
|27,02
|354.786.083
|% 0,22
|
|DOHOL
|1,82
|273.466.604
|% 5,81
|
|KARSN
|1,58
|189.745.453
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,71
|309.230.411
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,02
|227.891.158
|% 1,51
|
|GARAN
|8,16
|805.544.768
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6022
|8,6453
|% 0,63
|
|Frank
|7,1889
|7,2322
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
|
Seans Raporu
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16:58DITAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 244 adet işlem
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16:56PRKAB
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Yüzde 5.79 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 636 adet işlem
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 982, 11 artarak (% 1.07 ) 93, 010
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DIRIT, VANGD, EUKYO, CASA, EKIZ, OZRDN, EGCYO, POLTK, TKURU