***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.08.2020 12:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870573
BIST
15:441.115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,94
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:447,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:448,6421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:44454,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 454,95
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GARFA
|12,32
|16.864.146
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.052.711
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|TUPRS
|84,60
|3.488.289.834
|% -8,04
|
|GARAN
|7,17
|1.470.312.884
|% 0,42
|
|AKBNK
|5,08
|900.512.926
|% 0,00
|
|RTALB
|55,85
|874.648.127
|% 6,58
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|EKGYO
|2,00
|520.882.136
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,17
|561.993.154
|% 0,46
|
|ZOREN
|2,72
|626.652.235
|% -6,53
|
|GARAN
|7,17
|1.470.312.884
|% 0,42
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3262
|7,3300
|% 0,45
|
|Euro
|8,6357
|8,6421
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,5682
|9,6162
|% -0,50
|
|Frank
|7,9926
|8,0407
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9467
|1,9564
|% 0,33
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,73
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.985
|3.064
|-30,90
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,95
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|-0,37
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 89 kaybederek (% -1.32 ) 1, 262
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15:54XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 23, 159.00 milyon TL de
-
15:54TRCAS
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 573, 270 adet işlem
-
15:52RALYH
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 11.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 145 adet işlem
-
15:51ULAS
Yüzde -54.27 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 074 adet işlem