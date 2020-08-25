***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.08.2020 15:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/8/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871060
BIST
16:221.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:227,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:228,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:22458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:20
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.259.869
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,41
|1.451.013.931
|% 2,98
|
|PETKM
|4,16
|1.110.586.136
|% 0,48
|
|SASA
|16,10
|1.020.926.005
|% 8,05
|
|TUPRS
|83,75
|627.979.029
|% -0,65
|
|GARAN
|6,88
|586.596.734
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,07
|574.492.522
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.110.586.136
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.248.040
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|528.511.322
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,14
|428.365.601
|% -1,26
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3951
|7,3982
|% 0,28
|
|Euro
|8,7589
|8,7648
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,7085
|9,7572
|% 0,99
|
|Frank
|8,1067
|8,1555
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,22
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|1,14
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-24,80
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-11,99
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,25
|46,25
|0,61
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34VKING
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 919 adet işlem
-
16:33DERAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 202 adet işlem
-
16:32DZGYO
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 042 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 51 kaybederek (% -0.44 ) 1, 017
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, SERVE, TKURU, AGYO