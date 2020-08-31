***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.08.2020 13:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871765
BIST
14:481.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -14,80
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:487,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:488,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:48465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:46
|SEKUR
|7,92
|8.129.832
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.565.363
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.855.323
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.457
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.993.341
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|811.832.906
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,25
|477.273.746
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|404.357.724
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|397.660.217
|% -1,73
|
|FENER
|25,62
|386.185.100
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,11
|811.832.906
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|404.357.724
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,12
|242.810.291
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,03
|155.539.193
|% -0,98
|
|GUSGR
|6,25
|477.273.746
|% -3,10
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3461
|7,3513
|% 0,24
|
|Euro
|8,7708
|8,7790
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,7651
|9,8141
|% 0,03
|
|Frank
|8,1097
|8,1585
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,18
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,71
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|5,79
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,81
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,40
|46,40
|0,59
|
Seans Raporu
14:46
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15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 21 kaybederek (% -1.55 ) 1, 222
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15:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, SEKUR
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15:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GUSGR, EKGYO
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15:00XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 8, 029.00 milyon TL de
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15:00KLGYO
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 459, 232 adet işlem