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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

05.11.2020 11:49
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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izahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886311


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Altın Ons 1.917 1.918 12,75  
Altın Gr. 522 522 6,55  
Cumhuriyet 3.453 3.505 17,00  
Tam 3.441 3.528 20,49  
Yarım 1.663 1.707 9,91  
Çeyrek 834 853 4,95  
Gümüş.Ons 24,49 24,54 0,62  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,19  
B. Petrol 40,92 40,92 -0,30  
Seans Raporu 12:41
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