AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

BIST En Aktif Hisseler12:41
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4623
|8,4680
|% 0,55
|Euro
|9,9939
|10,0010
|% 1,23
|Sterlin
|10,9884
|11,0435
|% 0,79
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% 0,77
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,42
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|12,75
|Altın Gr.
|522
|522
|6,55
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|17,00
|Tam
|3.441
|3.528
|20,49
|Yarım
|1.663
|1.707
|9,91
|Çeyrek
|834
|853
|4,95
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,54
|0,62
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|B. Petrol
|40,92
|40,92
|-0,30
Seans Raporu 12:41
- 12:52XU100 Endeks seansı %1, 04 değişimle 1180 puandan
- 12:51XU100 Endeks seansı %0, 99 değişimle 1179 puandan
- 12:50XU100 Endeks seansı %1, 01 değişimle 1179 puandan
- 12:49XU100 Endeks seansı %1 değişimle 1179 puandan
- 12:48XU100 Endeks seansı %0, 97 değişimle 1179 puandan