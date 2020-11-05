***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.11.2020 11:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886312
BIST
12:371.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.181
En Düşük
1.170
12:378,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:379,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9942
En Düşük
9,8472
12:37521,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,51
|Açılış
|: 521,37
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:37
|EUHOL
|3,41
|4.798.180
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.606.927
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.051.728
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,34
|506.371.180
|% 1,88
|
|GARAN
|6,94
|476.805.248
|% 0,14
|
|SISE
|6,58
|441.783.603
|% 1,70
|
|EGEEN
|1.255,60
|406.165.885
|% 2,67
|
|KRDMD
|3,35
|369.241.933
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,79
|366.594.560
|% 5,29
|
|TSKB
|2,11
|368.753.664
|% 1,93
|
|DOHOL
|2,55
|356.196.463
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,70
|206.276.303
|% 3,66
|
|PETKM
|4,34
|506.371.180
|% 1,88
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4615
|8,4695
|% 0,57
|
|Euro
|9,9839
|9,9937
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,9884
|11,0435
|% 0,79
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,42
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|12,75
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|17,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|20,49
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|9,91
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,54
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|
|B. Petrol
|40,92
|40,92
|-0,30
|