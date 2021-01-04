***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 10:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896541
BIST
13:021.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,77
|Açılış
|: 1.482
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.479
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:029,0466
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13:02456,85
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
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459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:02
|NIBAS
|57,20
|19.114.852
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.912.495
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,47
|7.821.005
|% -5,89
|
|ARZUM
|23,20
|279.009.067
|% -5,77
|
|KARTN
|90,45
|41.568.099
|% -5,34
|
|GUBRF
|82,90
|957.313.517
|% -3,66
|
|KOZAL
|106,30
|955.723.254
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|740.838.687
|% 1,64
|
|GARAN
|10,46
|688.493.495
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,85
|681.079.481
|% 8,78
|
|SKBNK
|1,55
|470.688.865
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,21
|537.168.947
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,15
|525.418.170
|% 2,27
|
|TSKB
|1,82
|301.472.878
|% 2,25
|
|KARSN
|3,47
|424.467.185
|% 6,77
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3496
|7,3567
|% -0,99
|
|Euro
|9,0371
|9,0466
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0238
|10,0741
|% -1,02
|
|Frank
|8,3257
|8,3759
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -1,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,16
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|