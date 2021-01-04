***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 10:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896542
BIST
12:151.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
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|Açılış
|: 1.482
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|Önceki Kapanış
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459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:15
|NIBAS
|57,20
|17.574.224
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.228.865
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.434.813
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.449
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.627.763
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
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|VKING
|8,44
|6.617.050
|% -6,22
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|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|OZRDN
|8,47
|404.396
|% -5,89
|
|GUBRF
|82,40
|805.541.494
|% -4,24
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|KOZAL
|104,30
|669.850.455
|% 7,86
|
|GARAN
|10,43
|563.947.167
|% 0,58
|
|SISE
|7,39
|531.262.180
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,22
|508.547.473
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|508.547.473
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,14
|482.797.584
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,58
|206.045.995
|% 4,64
|
|TSKB
|1,83
|237.527.946
|% 2,81
|
|KARSN
|3,48
|377.107.071
|% 7,08
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3526
|7,3587
|% -0,96
|
|Euro
|9,0401
|9,0481
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0550
|10,1055
|% -0,71
|
|Frank
|8,3396
|8,3898
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% -0,80
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.932
|35,96
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,45
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|35,65
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|17,24
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,18
|
|B. Petrol
|53,27
|53,27
|1,47
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