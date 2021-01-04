***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 17:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896763
BIST
17:131.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,06
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:137,3768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:139,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:13459,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 459,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IDGYO
|7,48
|5.834.723
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.614.398
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.555.422
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.197.328
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,15
|18.107.454
|% -9,44
|
|KARTN
|87,55
|67.771.764
|% -8,37
|
|EKGYO
|2,30
|1.858.946.474
|% 7,48
|
|GUBRF
|80,95
|1.542.267.582
|% -5,93
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.431.173
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.227.252.582
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.036.545.523
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,30
|1.858.946.474
|% 7,48
|
|SKBNK
|1,55
|718.332.803
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,12
|719.407.098
|% 1,30
|
|ZOREN
|2,92
|608.429.405
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|812.481.229
|% 4,40
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3714
|7,3768
|% -0,71
|
|Euro
|9,0702
|9,0803
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0118
|10,0620
|% -1,14
|
|Frank
|8,3448
|8,3951
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9583
|1,9682
|% -0,82
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,61
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,36
|52,36
|0,56
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:25YGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 429, 083 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 55 artarak (% 1.20 ) 1, 656
-
17:24XU100
Endeks 1, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 26, 442.00 milyon TL de
-
17:24TLMAN
Yüzde 8.22 oranında artışla 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 837 adet işlem
-
17:23AYCES
Yüzde 7.09 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 710 adet işlem